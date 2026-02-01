Eskişehir Hava Durumu! 01 Şubat Pazar Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 1 Şubat 2026 Pazar günü, Eskişehir'de hava durumu değişken olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 5 ile 10 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde hava genellikle açık. Öğleden sonra bulutlanma bekleniyor. Rüzgar hızı ortalama 32 km/saat civarında. Nem oranı ise %74 seviyesinde.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da değişkenlik gösterecek. 2 Şubat Pazartesi günü, hava sıcaklıkları 0 ile 8 derece arasında olacak. Yağışlı bir gün bekleniyor. 3 Şubat Salı günü, sıcaklıklar 3 ile 7 derece arasında değişecek. O gün bulutlu bir hava hakim olacak. 4 Şubat Çarşamba günü, hava sıcaklıkları 1 ile 7 derece arasında olacak. Yüksek bulutlar arasında güneş görülecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olacağı düşünülmeli. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek önemli. Hava koşullarına uygun giysiler tercih edilmeli. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar kullanılmalı. Şemsiyeler ıslanmaktan korur. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler giyilmelidir. Şapkalar soğuk havadan koruyabilir. Hava koşullarına uygun planlar yapmak faydalı olur. Olumsuz hava şartlarından en az şekilde etkilenmek mümkün olabilir.