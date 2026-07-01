Eskişehir Hava Durumu! 01 Temmuz Çarşamba Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü, Eskişehir'de hava durumu sıcak ve güneşli. Gün boyunca hava sıcaklığı 33 - 34 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık da benzer seviyelerde seyredecek. Nem oranı %20 - %25 arasında değişecek. Bu durum hava koşullarını bunaltıcı hale getirebilir. Rüzgar hızı 2 - 3 km/saat civarında. Rüzgar güneydoğu yönünden esecek. Yağış beklenmiyor. Hava tamamen güneşli olacak.

Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için ideal bir gün sunuyor. Aşırı sıcakların sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Gün boyunca bol su içmeye özen gösterilmeli. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde gölgede kalmak gerekir. Bu saatler 11:00 ile 16:00 arasındadır. Güneşe çıkarken koruyucu giysiler giymek faydalıdır. Güneş kremi kullanmak da cilt sağlığı açısından önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sıcak ve güneşli geçecek. 2 Temmuz Perşembe günü 31 - 32 derece olması bekleniyor. 3 Temmuz Cuma günü sıcaklık 30 - 31 derece arasında seyredecek. Cumartesi günü ise sıcaklık 29 - 30 derece civarında olacak. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Hava genel olarak güneşli ve sıcak kalacak.

Sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Açık hava etkinlikleri planlayanların gölgede kalmaları önerilir. Bu saatlerde bol su içmek de faydalıdır. Güneşe çıkarken koruyucu giysiler ve güneş kremi kullanmak önemlidir. Sıcak havalarda aşırı egzersizden kaçınmak gerekir. Vücut ısısını dengelemek için serin ortamlarda bulunmalısınız.

Sonuç olarak, Eskişehir'de hava önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli kalacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların sağlıklarını korumak için gerekli önlemleri alması gerekecek.