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Eskişehir Hava Durumu! 02 Ağustos Pazar Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 2 Ağustos 2026 Pazar günü hava durumu oldukça güzel. Güneşli ve parçalı bulutlu bir gün bekleniyor. Sıcaklık gündüz 30 ile 32 derece arasında, gece ise 16 ile 18 derece arasında seyredecek. Hava şartlarını değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilir, güneş koruyucu ürünler kullanarak ve bol su içerek gününüzü rahat geçirebilirsiniz. Önümüzdeki günlerde bu güzel hava devam edecek.

Eskişehir Hava Durumu! 02 Ağustos Pazar Eskişehir hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Eskişehir'de 2 Ağustos 2026 Pazar günü hava durumu oldukça hoş. Gün boyunca hava güneşli. Aynı zamanda parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 30 ile 32 derece civarında. Gece ise sıcaklık 16 ile 18 derece arasında seyredecek. Rüzgar hafif esiyor. Nem oranı düşük.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik olduğu zamanlar dikkat edilmesi gereken bir konu. Güneş koruyucu ürünler kullanmak önemli. Bol su içmek de gerekiyor. Ayrıca hafif ve rahat kıyafetler tercih etmelisiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 3 Ağustos Pazartesi günü hava çoğunlukla güneşli. Sıcaklık 31 ile 32 derece civarında olacak. 4 Ağustos Salı günü de benzer hava koşulları bekleniyor. 5 Ağustos Çarşamba günü ise hava bol güneş ışığı ile devam edecek. Sıcaklık 30 ile 32 derece arasında seyredecek.

Bu sıcak günlerde dışarıda vakit geçirirken güneş koruyucu ürünler kullanmak önemli. Bol su içmek de gereklidir. Hafif, rahat kıyafetler tercih ederek günün tadını çıkarabilirsiniz.

Eskişehir'de hava durumu önümüzdeki günlerde oldukça güzel olacak. Açık hava etkinlikleri için ideal bir dönemdesiniz. Güneşin etkisini azaltmak için gerekli önlemleri almayı unutmayın.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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