Eskişehir Hava Durumu! 02 Ocak Cuma Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 2 Ocak 2026'da soğuk ve kapalı hava hakim. Sıcaklık -4 ile -7 derece arasında değişirken, hissedilen sıcaklık -7 dereceye kadar düşecek. Nem oranının %97 olması havayı daha soğuk hissettirecek. Rüzgarın 5.2 km/saat hızla eseceği belirtiliyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 1 ile 8 derece arasında ılımanlaşacak. Kalın giyinmek ve dikkatli olmak, dışarıda geçirilen süreyi sağlıklı kılacaktır.

Taner Şahin

Bugün, 2 Ocak 2026 Cuma. Eskişehir'de hava durumu soğuk ve kapalı. Gün boyunca sıcaklıklar -4 ile -7 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise -7 dereceye kadar düşecek. Nem oranı %97 seviyesinde olacak. Rüzgar hızı 5.2 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:16. Gün batımı ise 17:42 olarak hesaplanmıştır.

Bu soğuk hava koşullarında dışarı çıkarken kalın giyinmek önemlidir. Kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Yüksek nem oranı, havanın daha soğuk hissedilmesine yol açar. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olunmalıdır. Uygun giyinmek önemli bir gerekliliktir.

Önümüzdeki günlerde hava biraz ılımanlaşacak. 3 Ocak Cumartesi, hava sıcaklıkları 1 ile 2 derece arasında olacak. Hava bulutlu görünmektedir. 4 Ocak Pazar günü, sıcaklıklar 1 ile 8 derece arasında değişecek. Hava o gün de kapalı olacak. 5 Ocak Pazartesi ise sıcaklıklar 2 ile 8 derece arasında seyredecek. Hava yer yer güneşli, ardından bulutlu olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önem taşır. Sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olmak gerekir. Hava bulutlu ve kapalı olduğunda, açık hava etkinlikleri öğle saatlerine kaydırılabilir. Güneş ışığından yeterince faydalanmak önemli bir nokta.

Eskişehir'de 2 Ocak 2026 tarihinde soğuk ve kapalı bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava ılımanlaşacak. Ancak yine de dikkatli olunması gereken koşullar devam edecek. Uygun giyim tercih edilmelidir.

