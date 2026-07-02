Eskişehir Hava Durumu! 02 Temmuz Perşembe Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün 2 Temmuz 2026 Perşembe. Eskişehir'de hava durumu değişken olacak. Gün boyunca sıcaklık 16 ile 32 derece arasında değişecek. Özellikle öğleden sonra sıcaklık 30 dereceye ulaşacak. Bu sıcaklıklar, tipik bir yaz gününü yansıtıyor.

Sabah saatlerinde hava güneşli ve açık. Öğleden sonra hava parçalı bulutlu hale gelecek. Akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Günün ilerleyen saatlerinde hava koşullarında ani değişiklikler olabilir.

Rüzgar hızı 6 ile 8 km/saat arasında esiyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Nem oranı %50 civarında olacak. Bu koşullar, hava sıcaklıklarıyla birleşerek değişkenlik yaratabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha stabil olacak. 3 Temmuz Cuma günü hava sıcaklıkları 16 ile 30 derece arasında değişecek. Bol güneş ışığı bekleniyor. 4 Temmuz Cumartesi'de sıcaklık 15 ile 29 derece arasında olacak. Güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. 5 Temmuz Pazar günü ise sıcaklık 15 ile 25 derece arasında değişecek. Geç saatlerde yer yer sağanak yağışlar görülebilir.

Bugün, 2 Temmuz Perşembe, hava koşullarındaki ani değişikliklere hazırlıklı olmak önemli. Özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Sıcaklık öğleden sonra 30 dereceye ulaşabilir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmanız önerilir. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Rüzgarın etkisini azaltmak için uygun kıyafetler seçebilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha stabil olacak. Yağış ihtimali azalacak. Bu durum açık hava etkinlikleri için daha uygun koşullar sunacak. Ancak sıcaklıkların 30 dereceye ulaşabileceğini unutmamalısınız. Önlemlerinizi buna göre almanız önemlidir.

Eskişehir'de 2 Temmuz Perşembe günü hava durumu değişken olacak. Öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava daha stabil hale gelecek. Yağış ihtimali azalacak. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak gününüzü konforlu geçirebilirsiniz.