HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eskişehir Hava Durumu! 03 Ağustos Pazartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de hava durumu 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklık 30 dereceye ulaşırken, gece 16 derece civarında seyredecek. Rüzgar sabah 6 km/saat esiyor, öğle saatlerinde ise 12 km/saat hızına çıkacak. Hava durumu önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklıklarla devam edecek. Dışarıda vakit geçirenlerin gölgelik alanlarda kalması, bol su içmesi ve güneşten korunması oldukça önemli.

Eskişehir Hava Durumu! 03 Ağustos Pazartesi Eskişehir hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü, Eskişehir'de hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 16 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık gündüz saatlerinde 25 derece civarına çıkacak. Rüzgar sabah saatlerinde 6 km/saat hızında esecek. Öğle saatlerinde rüzgar 12 km/saat hıza ulaşacak. Nem oranı sabah %61, öğle %31, akşam %48 ve gece %78 civarında olacak. Gün doğumu saati 05:58. Gün batımı saati ise 20:09 olarak tahmin ediliyor.

Hava durumu önümüzdeki günlerde benzer şekilde devam edecek. 4 Ağustos Salı, hava güneşli olacak. Sıcaklık 31 derece civarında olacak. 5 Ağustos Çarşamba, hava yine güneşli kalacak. Sıcaklık 32 dereceye ulaşacak. 6 Ağustos Perşembe günü. Hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık yine 32 derece civarında seyredecek.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması gerekiyor. Gölgelik alanlarda kalmak önemlidir. Bol su içmek de önem taşıyor. Hafif kıyafetler tercih edilmeli. Güneşin etkilerinden korunmak vazgeçilmezdir. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınılmalı. Gerekirse şapka veya güneş gözlüğü kullanılmalıdır. Bu önlemler sıcak havanın olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Soylu '15 Temmuz' sonrası en büyük korkusunu açıkladıSoylu '15 Temmuz' sonrası en büyük korkusunu açıkladı
Trump'tan tüm dünyayı ilgilendiren 'iyimser' açıklama!Trump'tan tüm dünyayı ilgilendiren 'iyimser' açıklama!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mardin'de korkunç olay! Araca binip uyuyakaldı: 4 yaşındaki Muhammed'ten kahreden haber

Mardin'de korkunç olay! Araca binip uyuyakaldı: 4 yaşındaki Muhammed'ten kahreden haber

Gazeteci Ertuğrul Özkök ve İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması

Gazeteci Ertuğrul Özkök ve İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması

Galatasaray'da Rennes maçı sonrası protestolar eşliğinde vahim tablo...

Galatasaray'da Rennes maçı sonrası protestolar eşliğinde vahim tablo...

Sosyete işi hesap! Sibil Çetinkaya kalem kalem anlattı

Sosyete işi hesap! Sibil Çetinkaya kalem kalem anlattı

Akaryakıtta yeni zam dalgası! Tabelalar bir kez daha değişiyor

Akaryakıtta yeni zam dalgası! Tabelalar bir kez daha değişiyor

Şehit aileleri ve gazilere yönelik haklar genişliyor

Şehit aileleri ve gazilere yönelik haklar genişliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.