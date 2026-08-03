Eskişehir Hava Durumu! 03 Ağustos Pazartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü, Eskişehir'de hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 16 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık gündüz saatlerinde 25 derece civarına çıkacak. Rüzgar sabah saatlerinde 6 km/saat hızında esecek. Öğle saatlerinde rüzgar 12 km/saat hıza ulaşacak. Nem oranı sabah %61, öğle %31, akşam %48 ve gece %78 civarında olacak. Gün doğumu saati 05:58. Gün batımı saati ise 20:09 olarak tahmin ediliyor.

Hava durumu önümüzdeki günlerde benzer şekilde devam edecek. 4 Ağustos Salı, hava güneşli olacak. Sıcaklık 31 derece civarında olacak. 5 Ağustos Çarşamba, hava yine güneşli kalacak. Sıcaklık 32 dereceye ulaşacak. 6 Ağustos Perşembe günü. Hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık yine 32 derece civarında seyredecek.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması gerekiyor. Gölgelik alanlarda kalmak önemlidir. Bol su içmek de önem taşıyor. Hafif kıyafetler tercih edilmeli. Güneşin etkilerinden korunmak vazgeçilmezdir. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınılmalı. Gerekirse şapka veya güneş gözlüğü kullanılmalıdır. Bu önlemler sıcak havanın olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı olacaktır.