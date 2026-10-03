Eskişehir Hava Durumu! 03 Ekim Cumartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir’in hava durumu bugün ılımandır. 3 Ekim Cumartesi 2026 tarihi için tahminler yapıldı. Şehirde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Güneşli bir sabah yaşanıyor. Gün içerisinde yer yer bulutlu bir hava olabilir. Ancak genel olarak açık bir gökyüzü hâkim. Bu tür günler, Eskişehir’in doğal güzelliklerini keşfetmek için uygundur. Porsuk Çayı kenarında yürüyüş yapabilirsiniz. Tarihi Odunpazarı Evleri’ni de ziyaret edebilirsiniz. Bugünkü hava şartları, dış mekan aktiviteleri için elverişli.

Bugünkü hava merak edenler için ılımlı sıcaklıklar var. Hafif rüzgarlı bir günde bulunuyoruz. Rüzgar, hissedilen sıcaklığı artıracak. Gün boyunca ortalama 20 derece sıcaklık bekleniyor. Bu şartlar, spor yapma veya arkadaşlarla sohbet etme fırsatları sunuyor. Ancak sağanak veya kısa süreli yağışlar olabilir. Dönüş yolculuğunuz için şemsiyenizi almayı unutmayın.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişmeyecek gibi görünüyor. Genel olarak, hafta boyunca sıcaklık 18 ile 24 derece arasında olacak. Haftanın ortalarında biraz ılımlı hava hâkim olacak. Cuma günü serin rüzgârlar geleceği tahmin ediliyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için kısa bir molayı getirebilir. Dışarı çıkmayı düşünüyorsanız, hava durumu değişimlerini göz önünde bulundurun.

Yerel halk olarak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Sabah saatlerinde dışarı çıkacaksanız, kat kat giyinmeyi düşünebilirsiniz. Yanınıza hafif bir ceket almak akıllıca olacaktır. Gün içerisinde hava durumu etkilerine göre planlarınızı uyarlayın. Doğal güzelliklerin keyfini artırmak için hazırlıklı olmak önemlidir. Eskişehir, sanatı ve doğasıyla dolu bir şehirdir. Hava şartları ne olursa olsun, keyfinizi kaçırmamak için hazırlıklı olun.