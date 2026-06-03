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Eskişehir Hava Durumu! 03 Haziran Çarşamba Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 3 Haziran 2026 Çarşamba günü hava durumu genellikle açık ve sıcak olacak. Gün içinde sıcaklık 27 ile 29 derece arasında seyredecek. Rüzgar kuzeybatıdan hafif esecek. Gündüz yağış beklenmiyor, bu durumu açık hava etkinlikleri için uygun hale getiriyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 20 ile 22 dereceye düşecek. Önümüzdeki günlerde de sıcak ve güneşli hava koşullarının devam edeceği öngörülüyor.

Eskişehir Hava Durumu! 03 Haziran Çarşamba Eskişehir hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

3 Haziran 2026 Çarşamba günü, Eskişehir'de hava durumu genellikle açık ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 27 ile 29 derece arasında olacak. Rüzgar kuzeybatıdan saatte 4 ile 5 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %33 ile %50 arasında değişecek. Yağış beklenmiyor. Bu durum, günün büyük kısmının güneşli geçeceğini gösteriyor.

Akşam saatlerinde sıcaklık 20 ile 22 derece arasında düşecek. Bu durum akşam yürüyüşleri veya açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlayacak. Gece sıcaklığı ise 14 ile 16 derece arasında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak açık ve sıcak kalacak. Perşembe günü sıcaklık 28 ile 30 derece arasında olacak. Cuma günü ise sıcaklık 27 ile 29 derece arasında seyredecek. Yani hava durumu sıcak ve güneşli devam edecek.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Güneşin dik geldiği öğle saatlerinde güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Bol su içerek vücudun su dengesini korumaya özen gösterin. Rüzgar hafif olacağı için açık hava etkinliklerinde rahatsızlık yaşanmayacaktır.

Eskişehir'de 3 Haziran 2026 Çarşamba günü hava durumu açık, sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için bu dönem oldukça uygun.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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