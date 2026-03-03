HABER

Eskişehir Hava Durumu! 03 Mart Salı Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 3 Mart 2026 Salı günü hava durumu bulutlu olarak etkili olacak. Gün boyunca sıcaklık değerleri 10 ile 12 derece arasında değişecek. Çarşamba günü hava açık ve parçalı bulutlu hale gelirken, sıcaklık 8 ile 10 derece arasında sürecek. Perşembe günü ise hava sıcaklığı 10 ile 12 dereceye yükselecek. Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya dikkat edilmesi, mont kullanılmasını gerektiriyor. Güneş kremini ihmal etmemek de önemli.

Enis Ekrem Ölüç

Eskişehir'de, 3 Mart 2026 Salı günü hava durumu bulutlu. Gün boyunca hava sıcaklığı 10 ile 12 derece arasında olacak. Önümüzdeki günler ılıman seyredecek. Çarşamba günü hava açık ile parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 8 ile 10 derece arasında değişecek. Perşembe günü ise hava daha sıcak. Sıcaklıklar 10 ile 12 dereceye yükselecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Bu saatlerde uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah serin havada hazırlıklı olmalısınız. Yanınıza mont almak faydalı olur. Hava açık olduğundan güneş ışığından faydalanabilirsiniz. Ancak, güneşin zararlarına karşı önlem almak gerekir. Güneş kremi kullanmayı ihmal etmeyin.

Eskişehir'de hava durumu açık ve güneşli. Önümüzdeki günlerde hava koşulları ılıman kalacak. Dışarı çıkarken sabah ve akşam saatlerinde daha kalın giyinmeye özen gösterin. Güneş ışığından korunmak için gerekli önlemleri almayı unutmayın.

