Eskişehir Hava Durumu! 03 Ocak Cumartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 3 Ocak 2026 Cumartesi günü soğuk, bulutlu ve rüzgarlı hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 4 derece olurken, akşam 3 dereceye düşecek. Rüzgar saatte 11 kilometre hızla doğudan esecek. Nem oranı sabah %80, gündüz %59 ve akşam %80 seviyelerinde kalacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek. Dışarı çıkarken kalın giyinmek ve rüzgardan korunmak önem arz ediyor. Seyahat planlarının hava durumuna göre ayarlanması gereklidir.

Eskişehir Hava Durumu! 03 Ocak Cumartesi Eskişehir hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Bugün, 3 Ocak 2026 Cumartesi, Eskişehir'de hava durumu soğuk olacak. Hava bulutlu ve rüzgarlı. Gündüz sıcaklık 4 derece civarında. Akşam sıcaklığı 3 dereceye düşecek. Rüzgar doğudan saatte 11 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %80 civarında. Gündüz saatlerinde %59 olarak ölçülecek. Akşam saatlerinde nem oranı tekrar %80 olacak. Gece saatlerinde ise %85 civarında kalacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 4 Ocak Pazar günü gündüz sıcaklığı 10 derece civarına yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 0 dereceye düşecek. 5 Ocak Pazartesi günü gündüz sıcaklığı 8 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık -2 dereceye inmesi tahmin ediliyor. 6 Ocak Salı günü gündüz 8 derece civarında kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 0 derece olacak. 7 Ocak Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 10 derece olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 4 derece civarına düşecek.

Soğuk ve bulutlu hava koşullarında dikkatli olunmalı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkarken kalın giyinmek önemlidir. Rüzgardan korunmak da gereklidir. Ayrıca, ıslanmamak için uygun önlemler almak faydalı olacaktır. Hava koşullarına bağlı trafik durumunun değişebileceği unutulmamalıdır. Seyahat planlarının buna göre düzenlenmesi önem taşır.

