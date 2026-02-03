HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eskişehir Hava Durumu! 03 Şubat Salı Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 3 Şubat 2026 Salı günü hava durumu kış şartlarını yansıtmakta, gündüz sıcaklığı 4 derece, gece ise -4 derece olacak. Rüzgar hızı 5,83 km/saat seviyesinde seyredecek. Yağış beklenmeyen hava koşulları günlük programınızı etkilemeyecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklarda artış gerçekleşecek. 4 Şubat'ta gündüz 7 dereceye yükselecek, plan yaparken gereken önlemleri almak sağlığınızı koruyacak.

Eskişehir Hava Durumu! 03 Şubat Salı Eskişehir hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

3 Şubat 2026 Salı günü, Eskişehir'de hava durumu kış mevsimini yansıtıyor. Hava gün boyunca bulutlu, güneşli aralıklarla geçecek. Sıcaklık gündüz 4 derece, gece ise -4 derece olacak. Yani gün içinde sıcaklık 4 ile -4 derece arasında değişecek.

Rüzgar hızı 5,83 km/saat civarında olacak. Yağış beklenmiyor. Gün boyunca hava koşulları sakin ve kuru kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu kısmen değişecek. 4 Şubat Çarşamba günü, gündüz sıcaklıkları 7 dereceye kadar yükselecek. Gece ise 2 derece civarında olacak. Yani gündüz sıcaklıkları 7 ile 2 derece arasında değişecek. 5 Şubat Perşembe günü gündüz sıcaklıkları 10 dereceye çıkacak. Gece sıcaklıkları ise 4 dereceye kadar düşecek. Yani gündüz sıcaklıkları 10 ile 4 derece arasında olacak. 6 Şubat Cuma günü gündüz sıcaklıkları 9 dereceye yükselecek. Gece sıcaklıkları 6 derece civarında olacak. Günlük sıcaklık 9 ile 6 derece arasında değişecek.

Bu dönemde ani sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olmak önemli. Plan yaparken kat kat giyinmek faydalı olur. Hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek sağlığınızı korur. Sabah ve akşam saatlerinde sis oluşabilir. Görüş mesafesi azalabilir. Bu durum trafikte dikkatli olmayı gerektiriyor. Sürücülerin ve yayaların, görüş mesafesinin azaldığı saatlerde yavaşlamaları önemlidir.

Eskişehir'de 3 Şubat 2026 Salı günü hava durumu soğuk ve kuru olacak. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarında artış bekleniyor. Bu değişimlere hazırlıklı olmak önemlidir. Gerekli önlemleri almak, konforlu bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran'ın kritik ismi askeri üniformayla meydan okudu! Trump'tan yanıt gecikmediİran'ın kritik ismi askeri üniformayla meydan okudu! Trump'tan yanıt gecikmedi
3 ülke liderine operasyon emri3 ülke liderine operasyon emri

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kokoreççiye kurşun yağdırdılar: Ölü ve yaralılar var

Kokoreççiye kurşun yağdırdılar: Ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Refüjde bekleyen vatandaşları ezdi

Katliam gibi kaza! Refüjde bekleyen vatandaşları ezdi

(Özet) Kocaelispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Kocaelispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı

Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı

"Başladığı yere dönmesi çok zor" Mert Başaran'dan altın, gümüş, gayrimenkul yatırımı uyarısı

"Başladığı yere dönmesi çok zor" Mert Başaran'dan altın, gümüş, gayrimenkul yatırımı uyarısı

2 Şubat Pazartesi 2026 altın fiyatları

2 Şubat Pazartesi 2026 altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.