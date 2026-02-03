Eskişehir Hava Durumu! 03 Şubat Salı Eskişehir hava durumu nasıl?

3 Şubat 2026 Salı günü, Eskişehir'de hava durumu kış mevsimini yansıtıyor. Hava gün boyunca bulutlu, güneşli aralıklarla geçecek. Sıcaklık gündüz 4 derece, gece ise -4 derece olacak. Yani gün içinde sıcaklık 4 ile -4 derece arasında değişecek.

Rüzgar hızı 5,83 km/saat civarında olacak. Yağış beklenmiyor. Gün boyunca hava koşulları sakin ve kuru kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu kısmen değişecek. 4 Şubat Çarşamba günü, gündüz sıcaklıkları 7 dereceye kadar yükselecek. Gece ise 2 derece civarında olacak. Yani gündüz sıcaklıkları 7 ile 2 derece arasında değişecek. 5 Şubat Perşembe günü gündüz sıcaklıkları 10 dereceye çıkacak. Gece sıcaklıkları ise 4 dereceye kadar düşecek. Yani gündüz sıcaklıkları 10 ile 4 derece arasında olacak. 6 Şubat Cuma günü gündüz sıcaklıkları 9 dereceye yükselecek. Gece sıcaklıkları 6 derece civarında olacak. Günlük sıcaklık 9 ile 6 derece arasında değişecek.

Bu dönemde ani sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olmak önemli. Plan yaparken kat kat giyinmek faydalı olur. Hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek sağlığınızı korur. Sabah ve akşam saatlerinde sis oluşabilir. Görüş mesafesi azalabilir. Bu durum trafikte dikkatli olmayı gerektiriyor. Sürücülerin ve yayaların, görüş mesafesinin azaldığı saatlerde yavaşlamaları önemlidir.

Eskişehir'de 3 Şubat 2026 Salı günü hava durumu soğuk ve kuru olacak. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarında artış bekleniyor. Bu değişimlere hazırlıklı olmak önemlidir. Gerekli önlemleri almak, konforlu bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.