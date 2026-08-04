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Eskişehir Hava Durumu! 04 Ağustos Salı Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 4 Ağustos 2026 Salı günü hava sıcak ve güneşli geçecek. Sıcaklık 30-32 derece aralığında olacak. Rüzgar hafif esecek ve nem oranı düşük kalacak. Sıcak günlerde dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmesi ve güneşten korunması gerekiyor. Önerilen önlemler, özellikle hassas gruplar için sağlık açısından kritik önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam edeceği tahmin ediliyor.

Eskişehir Hava Durumu! 04 Ağustos Salı Eskişehir hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 4 Ağustos 2026 Salı günü, Eskişehir'de hava sıcak ve güneşli geçecek. Gün boyunca sıcaklığın 30 - 32 derece olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı düşük olacak. Bu durum, hava koşullarını daha katlanılır hale getirecek.

Sıcak günlerde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları gerekiyor. Özellikle öğle saatlerinde bol su içmeleri önemli. Güneş ışınlarına karşı korunmak da şart. Güneşin dik olduğu saatlerde açık hava etkinliklerini sınırlamak mantıklı. Korunaklı alanlarda vakit geçirmek daha sağlıklı bir tercih olacaktır.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek gibi görünüyor. 5 Ağustos Çarşamba günü sıcaklık 31 - 33 derece arasında olacak. 6 Ağustos Perşembe günü ise 32 - 34 dereceye çıkması bekleniyor. Bu nedenle, sıcak hava koşullarına hazırlıklı olmak faydalı olacaktır.

Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas gruplar dikkat etmeli. Ayrıca, aşırı sıcakların sağlık üzerindeki etkilerini en aza indirmek için serin ve gölgeli alanlar tercih edilmeli. Hafif giysiler giymek ve ağır yemeklerden kaçınmak da önerilir.

Sonuç olarak, Eskişehir'de 4 Ağustos 2026 Salı günü hava sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer koşulların devam etmesi muhtemel. Sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri almak, sağlığınız için önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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