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Eskişehir Hava Durumu! 04 Kasım Çarşamba Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 4 Kasım 2026 hava durumu, mevsim normallerinde bulutlu ve açık bir görünüm sunuyor. Sıcaklık 19-22 derece arasında değişiklik gösteriyor. Serin havada giyinmek önem taşırken, hafif rüzgar üşütme riskini artırıyor. Cuma günü sıcaklıkların 18-21 derece olması bekleniyor. Açık havada vakit geçireceklerin kalın kıyafet tercih etmeleri, sağlık açısından oldukça faydalı olacak. Yanınızda şemsiye bulundurmayı unutmayın.

Eskişehir Hava Durumu! 04 Kasım Çarşamba Eskişehir hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 4 Kasım 2026 tarihindeki hava durumu, mevsim normallerine uygun. Eskişehir genelinde hava, bulutlu ve açık bir görünüm sunuyor. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Kışa adım attığımız bu günlerde biraz kasvetli bir atmosfer hakim. Ancak gündüz güneş arada bir çıkabilir. Eskişehir'de serin bir gün geçireceğiz.

İnsan vücudunun hava koşullarına tepkisi göz önünde bulundurulmalı. Bu serin havada bir kat daha giyinmek akıllıca olacaktır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde çıkacak olanlar ince mont ya da hafif ceket giymelidir. Hava hafif rüzgârlı olabilir. Rüzgar, üşütme riskini artırabilir. Bu nedenle uygun kıyafet seçimi çok önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu tahminleri değişkenlik gösterecek. Cuma günü beklenen sıcaklıklar 18-21 derece arasında olacak. Bu günlerde hafif yağış beklentisi mevcut. Dışarı çıkmadan önce yanınıza şemsiye almanız faydalı olabilir. Haftanın ilerleyen günlerinde hava biraz daha soğuyabilir. Sıcaklıklar 17-20 derece arasında değişim gösterecek.

Açık havada vakit geçirmeyi planlayanlar dikkatli olmalı. Hava şartlarını göz önünde bulundurarak aktiviteleri düzenlemek önem taşıyor. Hava serinleyeceğinden kalın kıyafetler giyilmesi lazım. Kapalı alana da yönelmekte fayda var. Ayrıca, yeterince sıvı almak sağlık açısından önemlidir. Kuruyan hava, vücudu zayıflatabilir.

Eskişehir'de hava durumu değişkenlik gösteriyor. Bugünkü hava durumu ve önümüzdeki tahminleri paylaşmış olduk. Havaya uygun giyinmek sağlığınızı korur. Dışarıda geçireceğiniz zaman dilimlerinde hava şartlarını göz önünde bulundurmalısınız. Daha güncel hava durumu bilgileri almak, aktivitelerinizi planlarken işinize yarayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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