Eskişehir Hava Durumu! 04 Mart Çarşamba Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 4 Mart 2026'dan itibaren hava durumu açık ve parçalı bulutlu geçecek. Sıcaklıklar gün içinde 8 ile 10 derece arasında değişecek, sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissedilecektir. 5 Mart'ta sıcaklık 10 ile 12 dereceye çıkacak. Hafta boyunca hava ılıman kalacak. Dışarı çıkacakların serin sabah ve akşam saatlerine uygun giyinmesi önerilmektedir. Güneşin zararlı etkilerine karşı ise önlem almak önem taşımaktadır.

4 Mart 2026 Çarşamba günü, Eskişehir'de hava durumu genellikle açık ve parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı 8 ile 10 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissedilebilir. Öğleye doğru güneş etkisini gösterecek. Sıcaklıklar artmaya başlayacak. Akşam saatlerinde sıcaklık yeniden düşecek. Açık alanlarda hava hissedilir derecede soğuk olacak. Dışarı çıkacakların sıcaklık değişimlerine karşı tedbirli olmaları önerilir.

Gelecek günlerde hava durumu ılıman seyredecek. 5 Mart 2026 Perşembe günü, hava daha sıcak olacak. Sıcaklıkların 10 ile 12 derece arasında olması bekleniyor. 6 Mart 2026 Cuma günü, hava açık ve güneşli geçecek. Sıcaklıklar 8 ile 10 derece arasında değişecek. 7 Mart 2026 Cumartesi günü, hava az bulutlu olacak. Sıcaklıkların 7 ile 9 derece arasında olması tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava genellikle ılıman ve açık kalacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Bu saatlerde dışarı çıkarken uygun giyinmek önem taşır. Özellikle sabah serin havaya karşı hazırlıklı olmalısınız. Yanınıza mont almanız faydalı olabilir. Hava açık olduğu için güneş ışığından faydalanabilirsiniz. Fakat güneşin zararlı etkilerine karşı önlem almak önemlidir. Güneş kremi kullanmayı ihmal etmeyin.

Eskişehir'de hava durumu açık ve güneşli. Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde ılıman geçecek. Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı dikkat etmenizde yarar var. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için gerekli önlemleri almalısınız.

