Eskişehir Hava Durumu! 04 Nisan Cumartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 4 Nisan 2026 Cumartesi, Eskişehir'de hava durumu yağmurlu ve serin. Hava sıcaklığı 5 ile 14 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte yaklaşık 10 kilometre hızla esecek. Nem oranı %45 civarında tahmin ediliyor. Bulut oranı %93 seviyelerinde. Gökyüzü büyük ölçüde kapalı olacak.

Bu hava koşullarında dışarı çıkarken şemsiye ya da yağmurluk bulundurmak faydalı. Ayrıca serin havaya karşı sıcak tutacak giysiler tercih etmek, gün boyunca rahat etmenize yardımcı olur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken olacak. 5 Nisan Pazar günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıkların 2 ile 13 derece arasında olması öngörülüyor. 6 Nisan Pazartesi sabah saatlerinde yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklıklar 2 ile 15 derece arasında değişecek. 7 Nisan Salı günü ise bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıkların 6 ile 14 derece arasında olması tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Uygun hazırlıklar yapmalısınız. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya yağmurluk almayı unutmayın. Serin havalarda kat kat giyinerek sıcak kalabilirsiniz.