Eskişehir Hava Durumu! 04 Ocak Pazar Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 4 Ocak 2026 Pazar günü, Eskişehir'de hava durumu açık ve güneşli olacak. Hava sıcaklıkları 4 ile 20 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 4 derece civarında. Gün boyunca sıcaklık 20 dereceye kadar yükselecek. Nem oranı %66.71. Rüzgar hızı ise 11.2 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:06:39, gün batımı saati ise 18:14:08.

5 Ocak Pazartesi günü hava sıcaklıkları 4 ile 20 derece arasında olacak. Gün boyunca açık hava bekleniyor. 6 Ocak Salı günü sıcaklıklar 3 ile 19 derece arasında değişecek. Güneşli ve parçalı bulutlu hava hakim olacak. 7 Ocak Çarşamba günü ise sıcaklıklar yine 4 ile 20 derece arasında olacak. Kısmen güneşli bir hava bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Dış mekan etkinlikleri için uygun bir ortam sunacak. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Özellikle sabah erken saatlerde dışarı çıkarken kalın kıyafetler giymeniz önerilir. Mont veya ceket kullanmak faydalı olacaktır. Gün içinde sıcaklık 20 dereceye ulaşacak. Kat kat giyinmek ve gerektiğinde katları çıkarmak iyi bir seçenek. Rüzgar hızı 11.2 km/saat civarında. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir. Böylece Eskişehir'de hava koşullarına hazırlıklı olabilirsiniz. Günlük planlarınızı rahatlıkla yapabilirsiniz.