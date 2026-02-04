HABER

Eskişehir Hava Durumu! 04 Şubat Çarşamba Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 4 Şubat 2026'da hava koşulları soğuk ve bulutlu. Sıcaklık 1 ile 8 derece arasında değişirken, hissedilen sıcaklığın -2 derece olması bekleniyor. Yüksek nem oranı %89 seviyelerinde. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının ılımanlaşması öngörülüyor. Yağmurlu havalar için uygun giysilerle hazırlıklı olmak önemli. Günlük planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almayı unutmayın.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 4 Şubat 2026 Çarşamba, Eskişehir'de hava durumu oldukça soğuk ve bulutlu. Sıcaklık 1 ile 8 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise -2 derece civarında olacak. Nem oranı %89 seviyelerinde. Rüzgar hızı 1.4 km/saat olarak ölçülüyor. Gün doğumu saati 08:00'dir; gün batımı ise 18:18 olarak bekleniyor.

Soğuk ve bulutlu hava koşullarında kalın giysiler tercih edilmelidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dışarıda olunursa üşümemek için önemlidir. Yüksek nem oranı, havayı daha soğuk hissettirebilir. Bu nedenle kat kat giyinmek vücut ısısını korumakta yarar sağlar.

Önümüzdeki günlerde hava durumu biraz daha ılımanlaşacak. 5 Şubat Perşembe günü sıcaklık 4 ile 10 derece arasında olacak. Hava çok bulutlu geçecektir. 6 Şubat Cuma günü hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 5 ile 11 derece arasında değişecek. 7 Şubat Cumartesi günü yer yer sağanaklar görülecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önem arz ediyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilmelidir. Su geçirmeyen giysiler ıslanmaktan korunmada yardımcı olabilecektir. Hava sıcaklıklarının değişkenliği için kat kat giyinmek fayda sağlar.

Sonuç olarak, Eskişehir'de bugün hava soğuk ve bulutlu. Önümüzdeki günlerde ise hava daha ılıman hale gelecek. Yağışlı günler yaşanacak. Hava durumunu düzenli takip etmek faydalı olacaktır. Günlük planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurun.

