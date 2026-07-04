Eskişehir Hava Durumu! 04 Temmuz Cumartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 4 Temmuz 2026 Cumartesi, Eskişehir'de hava keyifli. Hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklık 16 ile 27 derece arasında değişecek. Nem oranı %39 civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğudan saatte yaklaşık 8 kilometre hızla esecek. Bu durum açık hava etkinlikleri için idealdir.

Pazar günü, 5 Temmuz 2026, hava değişecek. Yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık 15 ile 25 derece arasında olacak. Nem oranı %53'e yükselecek. Rüzgar kuzeydoğudan saatte yaklaşık 7 kilometre hızla esecek. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olabilir.

Pazartesi günü, 6 Temmuz 2026, hava yer yer sağanaklarla devam edecek. Sıcaklıklar 14 ile 27 derece arasında olacak. Nem oranı %43 olacak. Rüzgar kuzeydoğudan saatte yaklaşık 6 kilometre hızla esecek. Hava koşullarının değişken olabileceğini gösteriyor. Bu yüzden hava durumunu kontrol etmek iyi bir fikir olacaktır.

Salı günü, 7 Temmuz 2026, hava daha stabil olacak. Gün boyunca hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 11 ile 28 derece arasında değişecek. Nem oranı %27 olacak. Rüzgar kuzeydoğudan saatte yaklaşık 6 kilometre hızla esecek. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygundur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişebilir. Dışarı çıkmadan önce güncel hava tahminlerini kontrol etmek önemlidir. Planlarınıza göre hareket etmelisiniz. Yağışlı günlerde şemsiye veya yağmurluk alarak ıslanmaktan kaçınabilirsiniz. Güneşli günlerde güneş kremi kullanarak cildinizi korumanız faydalı olacaktır.