HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eskişehir Hava Durumu! 05 Ağustos Çarşamba Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü güneşli ve sıcak hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 35-36 derece, gece ise 20-21 derece aralığında seyredecek. Önümüzdeki günlerde de sıcaklıklar benzer seviyelerde devam edecek. Özellikle öğle saatlerinde kapalı alanlarda kalmak faydalı olacaktır. Su tüketimi artırılmalı, hafif giysiler tercih edilmelidir. Güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanılması öneriliyor.

Eskişehir Hava Durumu! 05 Ağustos Çarşamba Eskişehir hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 5 Ağustos 2026 Çarşamba, Eskişehir'de hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 35-36 derece civarında. Gece ise sıcaklığın 20-21 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Bu sıcaklık, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için bunaltıcı olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 6 Ağustos Perşembe günü, sıcaklık 35-36 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 20-21 derece arasında tahmin ediliyor. 7 Ağustos Cuma günü de benzer sıcaklıklar bekleniyor. 8 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklığı 34-35 dereceye düşecek. Gece sıcaklığı 19-20 derece arasında olacak.

Bu sıcak hava koşulları, özellikle öğle saatlerinde zorluklar yaratabilir. Günün en sıcak saatlerinde kapalı alanlarda kalmak faydalı olacaktır. Ayrıca, bol su içmek önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneşe doğrudan maruz kalmamak için şapka veya şemsiye kullanılması önerilir.

Sıcak hava koşulları devam edecek. Bu önlemleri alarak daha rahat bir gün geçirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
3 yıl sonra enkazdan çıkarıldılar! İki aile 112 cenaze3 yıl sonra enkazdan çıkarıldılar! İki aile 112 cenaze
Hem alkollü hem ehliyetsiz hem rahat: 'İki şişe alayım dedim hayatım kaydı'Hem alkollü hem ehliyetsiz hem rahat: 'İki şişe alayım dedim hayatım kaydı'

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Korku dolu anlar! Gezi teknesindeki yolcular tahliye edildi

Korku dolu anlar! Gezi teknesindeki yolcular tahliye edildi

Mete Kuş hakkında yeni karar

Mete Kuş hakkında yeni karar

Resmen açıklandı! Mohamed Salah Trabzonspor'da

Resmen açıklandı! Mohamed Salah Trabzonspor'da

Tatilde görüntülendi! Gerçek bikinili hali dile düştü

Tatilde görüntülendi! Gerçek bikinili hali dile düştü

Lüks araçlar tek tek satışa çıkacak! İhale takvimi netleşti

Lüks araçlar tek tek satışa çıkacak! İhale takvimi netleşti

Bir sigara grubuna daha zam geldi! Fiyatlar 110 liraya yükseldi

Bir sigara grubuna daha zam geldi! Fiyatlar 110 liraya yükseldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.