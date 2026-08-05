Eskişehir Hava Durumu! 05 Ağustos Çarşamba Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 5 Ağustos 2026 Çarşamba, Eskişehir'de hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 35-36 derece civarında. Gece ise sıcaklığın 20-21 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Bu sıcaklık, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için bunaltıcı olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 6 Ağustos Perşembe günü, sıcaklık 35-36 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 20-21 derece arasında tahmin ediliyor. 7 Ağustos Cuma günü de benzer sıcaklıklar bekleniyor. 8 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklığı 34-35 dereceye düşecek. Gece sıcaklığı 19-20 derece arasında olacak.

Bu sıcak hava koşulları, özellikle öğle saatlerinde zorluklar yaratabilir. Günün en sıcak saatlerinde kapalı alanlarda kalmak faydalı olacaktır. Ayrıca, bol su içmek önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneşe doğrudan maruz kalmamak için şapka veya şemsiye kullanılması önerilir.

Sıcak hava koşulları devam edecek. Bu önlemleri alarak daha rahat bir gün geçirebilirsiniz.