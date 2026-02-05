HABER

Eskişehir Hava Durumu! 05 Şubat Perşembe Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 5 Şubat 2026 tarihinde kapalı ve bulutlu bir hava durumu bekleniyor. Hava sıcaklıkları 4 ile 8 derece arasında değişecek. Nem oranının yüksek olacağı bu günde rüzgar hızı 7 km/saat düzeyinde olacak. Önümüzdeki günlerde, 6 Şubat'ta hafif yağış, 7 Şubat'ta ise yer yer sağanak yağış bekleniyor. Dışarı çıkarken kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar tercih edilmesi öneriliyor.

Simay Özmen

Eskişehir'de 5 Şubat 2026 Perşembe günü hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 4 ile 8 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı ise 7 km/saat civarında seyredecek. Gün doğumu saati 08:01, gün batımı saati ise 18:20'dir.

Önümüzdeki günler için hava durumu benzer şekilde devam edecek. 6 Şubat Cuma günü hava sıcaklıkları 4 ile 8 derece arasında olacak. Hafif yağış bekleniyor. 7 Şubat Cumartesi günü sıcaklıklar 2 ile 10 derece arasında değişecek. Bu günde yer yer sağanaklar görülebilir. 8 Şubat Pazar günü ise sıcaklıklar 0 ile 8 derece arasında olacak. Yine yer yer sağanak bekleniyor.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı dikkatli olmak önemlidir. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih etmelisiniz. Su geçirmez ayakkabılar da kullanabilirsiniz. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez bir mont almak faydalı olacaktır. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen giysiler seçebilirsiniz. Bu önlemler sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır. Dışarıdaki aktivitelerinizi daha konforlu hale getirecektir.

