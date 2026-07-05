HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eskişehir Hava Durumu! 05 Temmuz Pazar Eskişehir hava durumu nasıl?

5 Temmuz 2026 tarihinde Eskişehir'de hava durumu kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 26 derece civarında ölçülürken, geceleri 15 - 16 derece arasında seyredecek. 6 Temmuz'da yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 26 - 27 derece aralığındaki hava koşullarına uygun hazırlık yapmak önemli. Yaz sıcağında bol su içmek ve güneşten korunmak için uygun giysiler tercih edilmelidir. Hava tahminlerine dikkat edilmesi önerilir.

Eskişehir Hava Durumu! 05 Temmuz Pazar Eskişehir hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

5 Temmuz 2026 Pazar günü, Eskişehir’de hava durumu kısmen güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 26 derece civarında. Gece ise sıcaklık 15 - 16 derece arasında seyredecek. Yerel kaynaklara göre, günün ilerleyen saatlerinde hafif yağışlar bekleniyor.

6 Temmuz Pazartesi günü, Eskişehir’de yer yer sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklık gündüz 26 - 27 derece civarında. Gece ise sıcaklık 14 - 15 derece arasında olacak. 7 Temmuz Salı günü hava kısmen güneşli geçecek. Gündüz sıcaklık 28 - 29 dereceye yükselecek. Gece sıcaklığı ise 14 - 15 derece aralığında kalacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun hazırlık yapmak önemlidir. 6 Temmuz’daki sağanak yağışlar nedeniyle dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Su geçirmez giysiler de kullanabilirsiniz. Hava sıcaklıklarındaki değişikliklere karşı kat kat giyinmekte yarar var. Sıcak havalarda bol su içmeyi unutmamalısınız. Güneş ışınlarından korunmak için de uygun kıyafetler giymek önemlidir.

Eskişehir’deki hava durumu önümüzdeki günlerde değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerini kontrol etmeniz önerilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump ile Putin'den 1,5 saatlik telefon görüşmesi!Trump ile Putin'den 1,5 saatlik telefon görüşmesi!
İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklamaİzmir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklama

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Sivas! Sağanak sonrası çıktılar: "İlk kez görüyorum"

Yer: Sivas! Sağanak sonrası çıktılar: "İlk kez görüyorum"

Evinde uyurken ayı saldırdı: Öldürdü ve kaçtı

Evinde uyurken ayı saldırdı: Öldürdü ve kaçtı

(Özet) Paraguay - Fransa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Paraguay - Fransa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İğne ipliğe döndü! Tam tamına 72 kilo verdi

İğne ipliğe döndü! Tam tamına 72 kilo verdi

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan Şimşek imzaladı: 6 ay geçerli olacak

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan Şimşek imzaladı: 6 ay geçerli olacak

Tamircinin 80 bin liralık teşhisi ekspertizde çürüdü!

Tamircinin 80 bin liralık teşhisi ekspertizde çürüdü!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.