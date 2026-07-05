Eskişehir Hava Durumu! 05 Temmuz Pazar Eskişehir hava durumu nasıl?

5 Temmuz 2026 Pazar günü, Eskişehir’de hava durumu kısmen güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 26 derece civarında. Gece ise sıcaklık 15 - 16 derece arasında seyredecek. Yerel kaynaklara göre, günün ilerleyen saatlerinde hafif yağışlar bekleniyor.

6 Temmuz Pazartesi günü, Eskişehir’de yer yer sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklık gündüz 26 - 27 derece civarında. Gece ise sıcaklık 14 - 15 derece arasında olacak. 7 Temmuz Salı günü hava kısmen güneşli geçecek. Gündüz sıcaklık 28 - 29 dereceye yükselecek. Gece sıcaklığı ise 14 - 15 derece aralığında kalacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun hazırlık yapmak önemlidir. 6 Temmuz’daki sağanak yağışlar nedeniyle dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Su geçirmez giysiler de kullanabilirsiniz. Hava sıcaklıklarındaki değişikliklere karşı kat kat giyinmekte yarar var. Sıcak havalarda bol su içmeyi unutmamalısınız. Güneş ışınlarından korunmak için de uygun kıyafetler giymek önemlidir.

Eskişehir’deki hava durumu önümüzdeki günlerde değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerini kontrol etmeniz önerilir.