Eskişehir Hava Durumu! 06 Mart Cuma Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 6 Mart 2026 Cuma günü, Eskişehir'de hava durumu kısmen güneşli. Gündüz sıcaklıklar 8 ile 10 derece arasında olacak. Gece sıcaklık ise 0 ile -3 dereceye düşecek. Rüzgar hafif esmesi bekleniyor. Yağış ihtimali oldukça düşük görünüyor. Gün boyunca açık havada vakit geçirmek için uygun bir ortam oluşuyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceğini unutmamak faydalı olacaktır. Buna uygun giyinmek önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman kalacak. 7 Mart Cumartesi günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık 8 ile 10 derece arasında değişecek. 8 Mart Pazar günü yine çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 9 ile 11 derece arasında olacak. 9 Mart Pazartesi günü hava parlak güneş ışığıyla devam edecek. Sıcaklıklar 11 ile 13 dereceye yükselebilir. Genel olarak hava açık olacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceğini göz önünde bulundurmalısınız. Yanınıza hafif bir ceket almak faydalı olacaktır. Güneş ışığından faydalanırken dikkat etmelisiniz. Güneş kremini kullanmayı unutmamalısınız. Bu şekilde Eskişehir'deki hava koşullarını en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz.