Eskişehir Hava Durumu! 06 Ocak Salı Eskişehir hava durumu nasıl?

6 Ocak 2026 Salı günü, Eskişehir'de hava durumu kış mevsimi özelliklerini yansıtıyor. Hava genellikle bulutlu olacak. Sıcaklıklar 4 ile 9 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 4 derece civarında. Gündüz ise sıcaklık 9 dereceye kadar yükselecek. Rüzgarın hızı sabah saatlerinde 10 km/saat olacak. Öğle saatlerinde rüzgar hızı 14 km/saat olarak bekleniyor. Nem oranı sabah %93. Öğle saatlerinde nem oranı %67 civarında olacak. Bu koşullar altında, Eskişehir'de soğuk ve bulutlu bir gün öne çıkıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 7 Ocak Çarşamba günü sıcaklıklar 5 ile 10 derece arasında olacak. Gün boyunca bulutlu hava hakim olacak. 8 Ocak Perşembe günü yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklıklar 0 ile 11 derece arasında değişecek. 9 Ocak Cuma günü kar ve yağmur karışımı yağışlar görülebilir. Sıcaklıklar -6 ile 3 derece arasında olacak. Bu nedenle önümüzdeki günlerde soğuk ve yağışlı koşullar etkili olacak.

Bu hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Günlük yaşamınızı daha konforlu hale getirebilir. Soğuk ve yağışlı günlerde kalın giysiler tercih etmek faydalıdır. Su geçirmez giysiler, vücut ısınızı korur. Yağışlı günlerde yolda kayma riskine dikkat etmek önemlidir. Araç kullanırken hız limitlerine uymak gerekmektedir. Bu önlemler, Eskişehir'deki hava koşullarına karşı daha güvenli deneyimler sunacaktır.