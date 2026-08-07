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Eskişehir Hava Durumu! 07 Ağustos Cuma Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 7 Ağustos 2026 Cuma günü sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 30-32 derece arasında seyredecekken, gece 17-18 dereceye düşmesi öngörülüyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir zaman dilimi olarak değerlendirilen bu süreçte, güneş ışınlarından korunmak için şapka, güneş kremi ve bol su tüketimi öneriliyor. Özellikle yaşlılar ve çocuklar serin ortamlarda kalmaya özen göstermelidir.

Eskişehir Hava Durumu! 07 Ağustos Cuma Eskişehir hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Eskişehir'de, 7 Ağustos 2026 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30 - 32 derece arasında seyredecek. Gece ise sıcaklığın 17 - 18 derece olması bekleniyor. Bununla birlikte, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için bu durum dikkat edilmesi gereken bir konu oluşturuyor.

Gelecek günlerde de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 8 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 29 - 31 derece olacak. 9 Ağustos Pazar günü ise 30 - 32 derece civarında seyretmesi tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar yaz aylarının tipik özelliklerini yansıtıyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem olduğunu gösteriyor.

Sıcak günlerde güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda kalanlar dikkat etmelidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek önerilir. Ayrıca, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur.

Yüksek sıcaklıklarda yaşlılar ve çocuklar gibi hassas gruplar dikkatli olmalıdır. Sıcak çarpması gibi sağlık sorunlarının önüne geçmek için serin ortamlarda kalmak önemlidir. Aşırı fiziksel aktivitelerden de kaçınılmalıdır.

Eskişehir'de 7 Ağustos 2026 Cuma günü ve takip eden günlerde hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanlar bu durumu göz önünde bulundurmalıdır. Gerekli önlemleri almak, sağlıklı ve keyifli bir gün geçirmelerine yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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