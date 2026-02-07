HABER

Eskişehir Hava Durumu! 07 Şubat Cumartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de hava durumu önümüzdeki günlerde kapalı ve bulutlu olarak devam edecek. 8 Şubat Pazar günü sıcaklık 5 ile 12 derece arasında değişecek. Nem oranı %90 civarında olacak ve rüzgar hızı 4.5 km/saat olarak bekleniyor. Pazartesi günü de 4 ile 14 derece arasındaki sıcaklıklarla nem oranı %93’e yükselecek. Dışarıda vakit geçirecekler için şemsiye almak ve kat kat giyinmek öneriliyor.

Enis Ekrem Ölüç

Eskişehir'de bugün hava durumu kapalı ve bulutlu. Sıcaklıklar 4 ile 11 derece arasında değişecek. Nem oranı %70 civarında. Rüzgar hızı 12 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:56. Gün batımı ise 18:21.

Gelecek günlerde hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. 8 Şubat Pazar günü sıcaklıklar 5 ile 12 derece arasında değişecek. Nem oranı %90 civarında. Rüzgar hızı 4.5 km/saat olarak bekleniyor. Gün doğumu saati 07:58. Gün batımı 18:25.

9 Şubat Pazartesi günü hava durumu yine kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 4 ile 14 derece arasında değişecek. Nem oranı %93 civarında. Rüzgar hızı 6.74 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:53. Gün batımı 18:25.

10 Şubat Salı günü hava durumu kapalı ve bulutlu. Sıcaklıklar 7 ile 13 derece arasında değişecek. Nem oranı %60 civarında. Rüzgar hızı 16.4 km/saat olarak bekleniyor. Gün doğumu saati 07:53. Gün batımı 18:25.

Bu dönemde hava koşulları kapalı ve bulutlu kalacak. Sıcaklıklar 4 ile 14 derece arasında değişecek. Nem oranları yüksek olacak. Rüzgar hızı orta seviyelerde seyredecek. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı. Kat kat giyinmeniz önemlidir. Nem oranı yüksek olduğu için solunum yolu rahatsızlıklarına dikkat edilmeli.

