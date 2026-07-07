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Eskişehir Hava Durumu! 07 Temmuz Salı Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 7 Temmuz 2026 Salı günü hava durumu güneşli ve ılıman geçecek. Sıcaklıklar 13 ile 28 derece arasında olacakken, rüzgar saatte 8 kilometre hızla esecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Özellikle 9 Temmuz'da hafif yağmur bekleniyor. Bu tarihte dışarıda vakit geçireceklerin şemsiye veya yağmurluk bulundurması faydalı olacak. Güzel havaların tadını çıkarın.

Eskişehir Hava Durumu! 07 Temmuz Salı Eskişehir hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 7 Temmuz 2026 Salı günü, Eskişehir'de hava durumu keyifli olacak. Gün boyunca hava genellikle güneşli. Sıcaklıklar 13 ile 28 derece civarında seyredecek. Rüzgarın hızı saatte 8 kilometre olacak. Eskişehir'deki hava durumu: güneşli ve ılıman.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 8 Temmuz Çarşamba günü, hava daha da ısınacak. Sıcaklıklar 14 ile 29 derece arasında olacak. Bol güneş ışığı bekleniyor. 9 Temmuz Perşembe günü sıcaklıklar 14 ile 27 derece arasında değişecek. Hafif yağmurlu bir hava hakim olacak. 10 Temmuz Cuma günü hava tekrar güneşli olacak. Sıcaklıklar 12 ile 26 derece arasında seyredecek.

Bu güzel havaların tadını çıkarın. Özellikle 9 Temmuz'daki hafif yağmurlu gün için hazırlıklı olun. Şemsiye veya yağmurluk yanınızda bulundurmak faydalı olacaktır. Ani yağışlardan korunmanıza yardımcı olur. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmayı unutmayın.

Eskişehir'de önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak güneşli ve ılıman olacak. 9 Temmuz'daki hafif yağmurlu gün için hazırlıklı olmak önemli. Dışarıda vakit geçirirken konforunuzu artıracaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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