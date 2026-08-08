Eskişehir Hava Durumu! 08 Ağustos Cumartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 8 Ağustos 2026 Cumartesi, Eskişehir'de hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 30-32 dereceye yükselecek. Gece sıcaklık ise 15-17 derece arasında kalacak. Bu sıcaklıklar, şehrin Ağustos ortalamalarıyla uyumlu.

Önümüzdeki günlerde benzer hava durumu devam edecek. 9 Ağustos Pazar günü, gündüz sıcaklıkları 29-31 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklığı ise 16-18 derece arasında olacak. 10 Ağustos Pazartesi günü de benzer sıcaklıklar bekleniyor. Bu dönemde yağış beklenmemektedir. Hava genellikle güneşli kalacak.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda olanların bol su içmesi gerekecek. Güneş ışınlarından korunmak için önlemler alınmalıdır. Açık hava etkinlikleri sabah veya akşam serinliğinde planlanmalıdır. Bu, aşırı sıcaklardan korunmada faydalıdır.

Cilt sağlığı için güneş kremi kullanımı önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu ürünler, sıcak havalarda daha rahat hissettirecektir.

Eskişehir'de önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçirenler, bu koşullara uygun önlemler almalıdır. Bu sayede daha keyifli ve sağlıklı bir gün geçirebilirler.