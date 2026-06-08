Eskişehir Hava Durumu! 08 Haziran Pazartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 8 Haziran 2026 Pazartesi günü hava durumu keyifli. Gündüz hava sıcaklığı 26 derece civarında. Akşam sıcaklığı ise 15 dereceye düşmesi bekleniyor. Hava genellikle açık ve az yağışlı olacak. Bu güzel havada açık hava etkinliklerine katılmak için ideal bir gün.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 9 Haziran Salı günü hava sıcaklığı 26 derece civarında olacak. Az bulutlu bir hava tahmin ediliyor. 10 Haziran Çarşamba günü hava sıcaklığı 29 dereceye yükselecek. Açık bir hava bekleniyor. 11 Haziran Perşembe günü hafif yağmur bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olabilir.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinliklerine katılabilirsiniz. Piknik yapabilir veya yürüyüşe çıkabilirsiniz. 11 Haziran'da hafif yağmur bekleniyor. Bu nedenle yanınıza bir şemsiye almanızda fayda var. Günün en sıcak saatlerinde güneşten korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmak da önerilir.

Eskişehir'de önümüzdeki günlerde hava durumu güzel olacak. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinliklerine katılabilirsiniz. Keyifli vakit geçirme şansını kaçırmayın.