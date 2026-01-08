HABER

Eskişehir Hava Durumu! 08 Ocak Perşembe Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de hava durumu 8 Ocak 2026 tarihinde soğuk ve rüzgarlı olarak tanımlanıyor. Gündüz sıcaklık 11 dereceye ulaşırken, gece 0 derecelere düşecek. Rüzgar hızı 18 ile 48 km/saat arasında değişiyor. 9 Ocak itibarıyla gündüz sıcaklığı 2 derece olacak ve kar ile yağmur karışımı yağışlar bekleniyor. 11 Ocak'ta sağanak yağışlar dikkat çekiyor. Yola çıkmadan hava durumunu kontrol etmek önem taşıyor.

Devrim Karadağ

Bugün, 8 Ocak 2026 Perşembe, Eskişehir'de hava durumu soğuk ve rüzgarlı. Gündüz sıcaklık yaklaşık 11 derece. Gece sıcaklığı ise 0 dereceye düşecek. Rüzgar hızı 18 km/saat ile 48 km/saat arasında değişecek. Rüzgar kuzeybatı yönünden esecek. Nem oranı %93 seviyelerinde. Bu koşullar altında hava durumu soğuk ve rüzgarlı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 9 Ocak Cuma günü gündüz sıcaklığı 2 derece civarında. Gece ise -5 derece civarında olacak. Kar ve yağmur karışımı yağışlar beklentisi var. 10 Ocak Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 6 derece civarında. Gece sıcaklığı 3 dereceye yükselecek. Kısmen güneşli bir hava bekleniyor. 11 Ocak Pazar günü gündüz sıcaklığı yine 6 derece civarında. Gece ise -2 dereceye düşmesi bekleniyor. Sağanak yağışlar olacağı tahmin ediliyor.

Bu hava koşulları altında yola çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek önemlidir. 9 Ocak Cuma günü kar ve yağmur karışımı yağışlar beklendiğinden hazırlıklı olunmalıdır. Uygun kıyafetler giyilmesi önerilir. 11 Ocak Pazar günü beklenen sağanak yağışlar nedeniyle açık hava etkinlikleri planlanırken dikkat edilmelidir. Hava durumunu göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır.

