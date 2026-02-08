Eskişehir Hava Durumu! 08 Şubat Pazar Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de, 8 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu bulutlu ve yağışlı olacak. Gündüz sıcaklıklar 6 ile 9 derece arasında değişecek. Hafif yağmurlu bir hava olması bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 8 derece civarına yükselecek. Hafif yağışlar akşamda devam edecek. Gece sıcaklık 6 dereceye düşecek. Hava o saatlerde parçalı bulutlu olacak. Rüzgar güney yönünden esip saatte 10 kilometre hız yapacak. Nem oranı %86 civarında kalacak.

9 Şubat Pazartesi günü Eskişehir’de hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 0 ile 3 derece arasında yer alacak. Hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. 10 Şubat Salı günü hava yine kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık -2 ile 5 derece arasında değişiklik gösterecek. Hafif yağmurlar devam edecek. 11 Şubat Çarşamba günü hava durumu kapalı ve bulutlu kalacak. Sıcaklık 2 ile 8 derece arasında seyredecek. Hafif yağmurlu hava bekleniyor.

Bu dönemde yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler giymeniz faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde ise şemsiye yerine su geçirmez mont tercih etmeniz daha etkili olabilir. Düşük sıcaklıklarda kat kat giyinmek önemlidir. Bu, vücut ısısını korumanıza yardımcı olur. Eskişehir'deki hava koşullarına uygun şekilde hazırlıklı olmalısınız. Böylece konforlu bir gün geçirebilirsiniz.