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Eskişehir Hava Durumu! 09 Ağustos Pazar Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 9 Ağustos 2026 Pazar günü hava durumu güneşli ve keyifli geçecek. Sıcaklık 30 derece civarında seyrederken, akşam saatlerinde 17-18 dereceye düşecek. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları bekleniyor. Özellikle güneşten korunmak için şapka, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek önemli. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmek vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur.

Eskişehir Hava Durumu! 09 Ağustos Pazar Eskişehir hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Eskişehir'de, 9 Ağustos 2026 Pazar günü, hava durumu keyifli. Gün boyunca hava genellikle güneşli. Sıcaklıklar 30 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 17-18 derece arasında seyredecek. Rüzgarlar hafif esiyor. Rüzgar kuzey yönünden geliyor. Nem oranı %30 ile %50 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer kalacak. 10 Ağustos Pazartesi günü yine güneşli olacak. Sıcaklık 30-31 derece civarında olacak. 11 Ağustos Salı günü de hava güneşli. Sıcaklıklar 30-32 derece arasında değişecek. 12 Ağustos Çarşamba günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 32-33 derece dolaylarında olacak.

Bu sıcak günlerde dışarıda vakit geçirecekler için güneşten korunmak önemli. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak gerekiyor. Ayrıca bol su içmek de faydalı. Bu önlemler güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu, vücut ısısını dengelemeye katkı sağlar. Rüzgarların hafif olması nedeniyle gölgelik alanlar tercih edilmelidir.

Eskişehir'de önümüzdeki günlerde hava durumu güzel olacak. Gün boyunca güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Akşamları ise serin bir hava hakim olacak. Dışarıda vakit geçirenler için güneşten korunma önlemleri almak önemlidir. Bol su içmek sağlıklı ve keyifli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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