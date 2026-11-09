Eskişehir Hava Durumu! 09 Kasım Pazartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

09 Kasım 2026’da Eskişehir hava durumu değişkenlik gösterecek. Bu şehirdeki sakinler için ilginç bir gün olacak. Sabah saatlerinde güneş hafif bir parıltı ile kendini gösteriyor. Bu güzel görünüm, öğle saatlerinde bulutlu bir havaya dönüşebilir. Termometreler 20 derece civarında olacak. Dışarıda vakit geçirmek için uygun bir iklim sunuyor.

Eskişehir’de gün boyunca zaman zaman hafif yağmur olabilir. Bu durum akşam saatlerine kadar devam edebilir. Güneş bulutların ardında kaybolsa da sıcaklık ve nem dengesi rahatsız edici olmayacaktır. Dışarıda olanlar gün boyunca serin ve konforlu hissedecekler. Önümüzdeki günlerde hava durumu oldukça ilginç. Beklentilere göre sıcaklıklar 18 ile 22 derece arasında değişecek. Özellikle hafta sonuna doğru güneşin sıcak ışınları ortaya çıkabilir. Gece saatlerinde ise daha serin bir hava yaşanacak.

Eskişehir'deki hava durumuna dikkat etmekte fayda var. Özellikle öğle saatlerinde yağış beklentilerini göz önünde bulundurmak önemli. Yanınıza hafif kıyafet ya da şemsiye almak, konforunuzu artırabilir. Hava durumu değişken olabileceği için dışarı çıkmadan kontrol etmek önemlidir.

Gelecek günlerde Eskişehir'deki hava durumu ilginizi çekebilir. Bahar hissi veren günlerde dışarıda dinlenmek keyifli olacaktır. Eskişehir’in güzelliklerini görmek için en uygun zaman henüz gelmedi. Hava durumunu takip ederek, bu güzel şehri deneyimlemek için önlemlerinizi alabilirsiniz.