Eskişehir Hava Durumu! 09 Nisan Perşembe Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 9 Nisan 2026 Perşembe. Eskişehir'de hava durumu değişkenlik gösterecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 8 derece civarında olacak. Öğle saatlerinde ise aralıklı yağmur yaşanacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 0 derece civarına düşecek. Gün içinde hava koşullarında ani değişimler olabilir. Dışarıda vakit geçirecekler, yanlarında şemsiye veya yağmurluk bulundurmalı.

Rüzgar öğle saatlerine kadar güney ve doğu yönlerden hafif esecek. İlerleyen saatlerde kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette rüzgar bekleniyor. Bu durum, yağış anlarında serinliği artırabilir. Kalın giysiler tercih edilmesi önerilir.

Önümüzdeki günler için hava durumu daha istikrarlı hale gelecek. 10 Nisan Cuma günü, sıcaklık 6 derece civarında olacak. Kar sağanaklarının etkili olması bekleniyor. 11 Nisan Cumartesi günü, kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık 7 derece civarında seyredecek. 12 Nisan Pazar günü ise 11 derece civarında sıcaklık öngörülüyor.

Bu dönemde yağışlı ve soğuk havalarda dikkatli olmak önemli. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalı. Açık alanlarda bulunacakların uygun giysiler bulundurması faydalı. Ayrıca trafik koşullarına dikkat edilmesi gerekir.