Eskişehir Hava Durumu! 10 Haziran Çarşamba Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 10 Haziran 2026 Çarşamba günü, Eskişehir’de hava durumu değişken olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 18 derece civarında. Hafif yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 24 dereceye yükselecek. Hafif yağışların devam etmesi tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 21 derece civarında olacak. Hava az bulutlu olacak. Gece sıcaklık 14 dereceye düşecek. Hava açık kalacak. Rüzgar batıdan esecek. Hızı saatte 7 kilometre olacak. Zaman zaman 29 kilometreye kadar çıkması öngörülüyor. Nem oranı sabah %76, gündüz %52. Akşam %60 ve gece %79 civarında olacağı tahmin ediliyor. Basınç değerleri ise sabah ve gündüz 924 hPa, akşam ve gece 923 hPa olacak.

Önümüzdeki günlerde Eskişehir’de hava durumu daha sıcak ve güneşli olacak. 11 Haziran 2026 Perşembe günü sıcaklığın 27 derece olacağı bekleniyor. Hava koşulları güneşli olacak. 12 Haziran 2026 Cuma günü sıcaklığın 25 derece olması tahmin ediliyor. Hava koşullarının yine güneşli olması öngörülüyor. 13 Haziran 2026 Cumartesi günü sıcaklık 23 derece civarında olacak. Hava koşulları orta şiddetli yağmurlu olacak.

Bugünkü hava durumu göz önüne alındığında, hafif yağış bekleniyor. Sabah ve gündüz saatlerinde şemsiye veya su geçirmez ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgar zaman zaman hızlanabilir. Bu nedenle hafif ve rahat kıyafetler tercih edilebilir. Nem oranının yüksek olacağı sabah ve gece saatlerinde uygun kıyafetler seçmek önemlidir. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar artacak. Güneş ışınlarından korunmak için güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca, bol su içmek de sağlığınız açısından önemlidir.