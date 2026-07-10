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Eskişehir Hava Durumu! 10 Temmuz Cuma Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 10 Temmuz 2026 günü hava durumu oldukça keyifli. Güneşli bir gün bekleniyor, sıcaklık 20 ile 26 derece arasında değişecek. Rüzgar hızı 4 km/saat olurken, nem oranı %33 seviyelerinde. Açık hava etkinlikleri için mükemmel fırsatlar sunulmakta. Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde devam edecek, spor ve eğlence için harika bir atmosfer sağlanacak. Güneşin tadını çıkarın, önlemlerinizi alın!

Eskişehir Hava Durumu! 10 Temmuz Cuma Eskişehir hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 10 Temmuz 2026 Cuma günü, Eskişehir'de hava durumu keyifli. Gün boyunca hava genellikle güneşli. Sıcaklık 20 ile 26 derece arasında seyredecek. Rüzgar hızı 4 km/saat olacak. Nem oranı %33 civarında. Yağış beklenmiyor. Açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Cumartesi günü, 11 Temmuz 2026, hava sıcaklıkları 12 ile 29 derece arasında olacak. Pazar günü ise sıcaklıklar 13 ile 31 derece arasında tahmin ediliyor. Rüzgar hızları 5 ile 6 km/saat arasında değişecek. Nem oranları %14 ile %21 arasında olacak. Bu da açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sağlıyor.

Bu güzel havadan yararlanmak için dikkatli olmalısınız. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda vakit geçirin. Şapka takmayı ihmal etmeyin. Güneş koruyucu kullanmayı da unutmayın. Bol su içmek vücudunuzun susuz kalmasını önler. Hafif ve terletmeyen kıyafetler tercih edin. Rüzgarın hafif olacağı günlerde açık hava etkinlikleri için ideal koşullar mevcut.

Eskişehir'de önümüzdeki günlerde hava durumu açık hava etkinlikleri için elverişli olacak. Günlük aktivitelerinizi planlarken bu güzel havayı değerlendirin.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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