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Eskişehir Hava Durumu! 11 Ağustos Salı Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 11 Ağustos 2026 Salı günü hava durumu oldukça keyifli. Güneşli ve ılıman hava, şehirde açık hava etkinlikleri yapmak için ideal bir ortam sunuyor. Sıcaklıklar, 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. Ancak 14 Ağustos Cuma günü muhtemel sağanak yağışlar bekleniyor, açık hava planı olanların bu durumu göz önünde bulundurması faydalı olacaktır.

Eskişehir Hava Durumu! 11 Ağustos Salı Eskişehir hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 11 Ağustos 2026 Salı günü, Eskişehir'de hava durumu keyifli. Hava genellikle güneşli. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Bu durum, şehri ziyaret etmek için ideal. Açık hava etkinlikleri düzenlemek için de uygun bir gün.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 12 Ağustos Çarşamba günü, hava yine güneşli olacak. Sıcaklıklar bu günde 19 ile 22 derece arasında seyredecek. 13 Ağustos Perşembe günü, hava güneşli, ayrıca parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 18 ile 21 derece arasında değişecek. 14 Ağustos Cuma günü, muhtemel sağanak yağış bekleniyor. Gök gürültülü sağanak durumları da söz konusu. Bu günde sıcaklıklar 14 ile 20 derece arasında olacak.

Bu dönemde, özellikle 14 Ağustos Cuma günü için yağışlı hava koşulları öngörülüyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların bu durumu göz önünde bulundurması faydalı olacaktır. Diğer günlerde ise güneşli ve ılıman hava koşulları mevcut. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir ortam sunuyor.

Özetle, Eskişehir'de 11 Ağustos 2026 Salı günü ve takip eden günler güneşli ve ılıman olacak. Hava durumu hakkında bilgi edinmek isteyenlerin güncel tahminleri takip etmesi faydalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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