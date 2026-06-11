Eskişehir Hava Durumu! 11 Haziran Perşembe Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün 11 Haziran 2026 Perşembe günü Eskişehir'de hava durumu oldukça keyifli. Hava gün boyunca güneşli kalacak. Sıcaklıklar 27 ile 29 derece arasında olacak. Rüzgar hızı 5,85 km/saat civarında seyredecek. Yağış beklenmiyor. Nem oranı ise %46 civarında olacak.

Bu güzel havayı fırsat bilerek açık hava etkinlikleri düzenleyebilirsiniz. Doğa yürüyüşlerine de çıkabilirsiniz. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde cildinizi korumalısınız. Güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Bol su içmeyi unutmayın.

Önümüzdeki günlerde hava durumu güzel görünüyor. 12 Haziran Cuma günü hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 28 ile 30 derece arasında değişecek. 13 Haziran Cumartesi günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 24 ile 25 derece arasında seyredecek. 14 Haziran Pazar günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar 22 ile 23 derece arasında olacak.

Özellikle 14 Haziran Pazar günü için plan yaparken dikkatli olmalısınız. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmanızda fayda var. Şemsiye veya yağmurluk gibi eşyaları yanınıza almanız iyi olacaktır. Bu tür eşyalar, olası yağışlardan korunmanıza yardımcı olur.

Genel olarak Eskişehir'de önümüzdeki günlerde hava durumu güzel olacak. Açık hava etkinlikleri için bu fırsatı değerlendirebilirsiniz. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olun.