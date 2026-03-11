Eskişehir Hava Durumu! 11 Mart Çarşamba Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün 11 Mart 2026 Çarşamba. Eskişehir'de hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava güneşli olacak. Sıcaklık 14 ile 16 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 1 ile 3 derece arasında düşecek. Rüzgar hafif olacak. Rüzgar güney yönünden esecek. Bu güzel havada dışarıda vakit geçirmek için ideal bir gün var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 12 Mart Perşembe günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık 13 ile 15 derece arasında değişecek. 13 Mart Cuma günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 12 ile 14 derece arasında olacak. 14 Mart Cumartesi günü de hava güneşli ve parçalı bulutlu kalacak. Sıcaklıklar 13 ile 15 derece arasında seyredecek. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek önemli. Sabah ve akşam saatlerinde serin olabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Güneş ışığından yararlanmak için güneş gözlüğü ve şapka gibi aksesuarları kullanabilirsiniz. Dışarıda vakit geçirirken bol su içmeye özen gösterin. Güneş koruyucu ürünleri kullanmayı unutmayın. Böylece Eskişehir'deki hava koşullarından en iyi şekilde faydalanabilirsiniz.