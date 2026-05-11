Eskişehir Hava Durumu! 11 Mayıs Pazartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 11 Mayıs 2026 Pazartesi. Eskişehir'de hava durumu kısmen güneşli. Sıcaklık 23 derece civarında olacak. Gün boyunca hava bulutlu ve güneşli dönemler geçirecek. Gece, sıcaklık 10 dereceye düşecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 12 Mayıs Salı yer yer sağanak yağış bekleniyor. 13 Mayıs Çarşamba kısmen güneşli olacak. 14 Mayıs Perşembe yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklıkları 17 ile 24 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 7 ile 11 derece arasında olacak.

Bu dönemde dışarı çıkarken dikkatli olmalısınız. Yağışlı günlerde yanınıza şemsiye almanız faydalı olacak. Su geçirmez giysiler de tercih edilebilir. Ani hava değişimlerine hazırlıklı olmanız önemli. Hava durumunu düzenli kontrol etmek, planlamalarınızı kolaylaştırır.