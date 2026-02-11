HABER

Eskişehir Hava Durumu! 11 Şubat Çarşamba Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 11 Şubat 2026 Çarşamba günü hava durumu genel olarak bulutlu ve serin geçecek. Sabah sıcaklık 4 derece olurken, hissedilen 1 derece olarak ölçülecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 10 dereceye yükselebilir. Rüzgar doğu yönünden saatte 6 kilometre hızla esecek. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Yağışlı günler için uygun kıyafet tercihleri önem taşıyor. Dışarı çıkarken dikkatli olmak gerekir.

Enis Ekrem Ölüç

Eskişehir'de, 11 Şubat 2026 Çarşamba günü hava durumu genellikle bulutlu ve serin olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık yaklaşık 4 derece. Hissedilen sıcaklık ise 1 derece olarak ölçülüyor. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 10 dereceye kadar yükselebilir. Akşam saatlerinde sıcaklık 7 dereceye düşmesi bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 3 dereceye kadar inebilir. Rüzgar doğu yönünden saatte yaklaşık 6 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %89, gündüz saatlerinde %58, akşam saatlerinde %67 ve gece saatlerinde %84 seviyelerinde olacak. Bu koşullar altında gün boyunca yağış beklenmiyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 12 Şubat Perşembe günü sıcaklıklar 7 ile 15 derece arasında değişecek. Parçalı bulutlu bir hava hakim olması bekleniyor. 13 Şubat Cuma günü sıcaklıklar 11 ile 21 derece arasında seyredecek. Hafif yağmurlu bir hava durumu öngörülüyor. 14 Şubat Cumartesi günü sıcaklıklar 3 ile 11 derece arasında olacak. Sağanak yağışlı bir hava durumu tahmin ediliyor.

Değişken hava koşulları günlük planlarınızı etkileyecek önemli faktörlerdir. 13 ve 14 Şubat tarihlerindeki yağışlı günler dikkate alınmalı. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler seçilmesi faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez ayakkabılar alınması önerilir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Rüzgarın hızına göre hareket edilmelidir.

Canlı Skor
