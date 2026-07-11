HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eskişehir Hava Durumu! 11 Temmuz Cumartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 11 Temmuz 2026 cumartesi günü hava durumu açık ve sıcak geçecek. Gündüz sıcaklık 28 - 29 derece arasında, gece ise 13 - 14 derece civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğudan esecek. Hava koşulları, açık hava etkinlikleri için ideal bir atmosfer sunacak. Önümüzdeki günlerde, sıcaklık 29 - 30 dereceye kadar yükselebilir. Dışarıda vakit geçirecekler, güneşten korunmayı unutmamalı.

Eskişehir Hava Durumu! 11 Temmuz Cumartesi Eskişehir hava durumu nasıl?
Simay Özmen

11 Temmuz 2026 Cumartesi, Eskişehir'de hava durumu keyifli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 28 - 29 derece olacak. Hava genellikle açık kalacak. Gece saatlerinde sıcaklık 13 - 14 derece arasında seyredecek. Hava az bulutlu olacak. Rüzgar hızı 5 - 6 km/saat civarında. Rüzgar kuzeydoğudan esecek.

Bugünkü hava durumu, açık hava etkinlikleri için ideal. Sabah ve öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmek için hava uygun. Gece serinlik nedeniyle hafif bir ceket veya hırka almak faydalı olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 12 Temmuz 2026 Pazar günü sıcaklık 29 - 31 derece arasında olacak. Hava açık kalacak. 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü sıcaklık 28 - 30 derece civarında olacak. Hava yine açık olacak. 14 Temmuz 2026 Salı günü sıcaklık 27 - 29 derece arasında seyredecek. Hava kısmen güneşli olacak.

Bu sıcak günlerde bol su içmelisiniz. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmanız önemlidir. Aşırı sıcaklardan kaçınmak için gölgelik alanlarda vakit geçirebilirsiniz. Serin mekanlarda da bulunmak iyi bir alternatif.

Eskişehir'de önümüzdeki günlerde hava durumu açık ve sıcak olacak. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
NATO Zirvesi'nde gerilim son anda engellenmişNATO Zirvesi'nde gerilim son anda engellenmiş
İran'a büyük gözdağı! Trump 'tamamen yok etmeye hazırız' diyerek duyurduİran'a büyük gözdağı! Trump 'tamamen yok etmeye hazırız' diyerek duyurdu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eski eşini ve çocuğunu pompalı tüfekle öldürüp intihar etti

Eski eşini ve çocuğunu pompalı tüfekle öldürüp intihar etti

Suudi Arabistan'a çalışmak için gitti, 40 yıl sonra ülkeye dönebildi

Suudi Arabistan'a çalışmak için gitti, 40 yıl sonra ülkeye dönebildi

Belçika'nın direnci yetmedi! İspanya son anda turu kaptı

Belçika'nın direnci yetmedi! İspanya son anda turu kaptı

Ricky Martin 15 yıl sonra konser için İstanbul'da

Ricky Martin 15 yıl sonra konser için İstanbul'da

Bakanlık listeyi paylaştı! Sucuk ve kıymada at ve eşek eti çıktı

Bakanlık listeyi paylaştı! Sucuk ve kıymada at ve eşek eti çıktı

Türkiye S-400'leri satıyor mu? Rusya'dan açıklama

Türkiye S-400'leri satıyor mu? Rusya'dan açıklama

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.