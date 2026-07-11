Eskişehir Hava Durumu! 11 Temmuz Cumartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

11 Temmuz 2026 Cumartesi, Eskişehir'de hava durumu keyifli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 28 - 29 derece olacak. Hava genellikle açık kalacak. Gece saatlerinde sıcaklık 13 - 14 derece arasında seyredecek. Hava az bulutlu olacak. Rüzgar hızı 5 - 6 km/saat civarında. Rüzgar kuzeydoğudan esecek.

Bugünkü hava durumu, açık hava etkinlikleri için ideal. Sabah ve öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmek için hava uygun. Gece serinlik nedeniyle hafif bir ceket veya hırka almak faydalı olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 12 Temmuz 2026 Pazar günü sıcaklık 29 - 31 derece arasında olacak. Hava açık kalacak. 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü sıcaklık 28 - 30 derece civarında olacak. Hava yine açık olacak. 14 Temmuz 2026 Salı günü sıcaklık 27 - 29 derece arasında seyredecek. Hava kısmen güneşli olacak.

Bu sıcak günlerde bol su içmelisiniz. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmanız önemlidir. Aşırı sıcaklardan kaçınmak için gölgelik alanlarda vakit geçirebilirsiniz. Serin mekanlarda da bulunmak iyi bir alternatif.

Eskişehir'de önümüzdeki günlerde hava durumu açık ve sıcak olacak. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak faydalı olacaktır.