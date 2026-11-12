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Eskişehir Hava Durumu! 12 Kasım Perşembe Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de sonbahar hissedilirken hava durumu genel olarak 19 ile 22 derece arasında seyrediyor. Hafif serinlik ve yer yer bulutlu hava etkinlikler için ideal bir atmosfer oluşturuyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 16 ile 18 dereceye düşecek. Dışarıda vakit geçirenlerin sağlığı için kat kat giyinmeleri ve güneş koruyucu kullanmaları önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek, hazırlıklı olmak kayda değer.

Eskişehir Hava Durumu! 12 Kasım Perşembe Eskişehir hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Eskişehir'de 12 Kasım Perşembe günü hava durumu sonbaharın etkisini hissediliyor. Genel olarak hafif bir serinlik var. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Öğleden sonra yer yer bulutlu bir hava görülecek. Ancak bulutlar hafif yağış getirmeyecek. Daha çok hoş bir görünüm sunacaklar. Sıcaklığı etkileyen rüzgârlar hafif bir esinti oluşturuyor. Dışarıda yapılan aktiviteleri keyifli hale getiriyor.

Eskişehir’deki hava durumuna bakacak olursak, akşam saatlerine doğru sıcaklık 16 ile 18 dereceye düşecek. Akşam gezmeleri veya açık hava etkinlikleri planlayanlar, kalın bir ceket almalı. Gece saatlerinde hava serinleyecek. Açık havada daha fazla keyif almanızı sağlarken, üşütmemeniz için önem taşıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. Cuma günü sıcaklık 17 ile 19 derece arasında olacak. Bu gün bulutlu bir hava beklentisi var. Hafta sonu sıcaklık 18 ile 20 derece civarında seyredecek. Hafif yağışlı hava da olabileceği için dışarı çıkarken şemsiye almak yararlı olabilir. Ani yağışlar hazırlıksız yakalayabilir.

Dışarıda zaman geçirenler için birkaç önlem almak faydalı olacaktır. Soğuyan akşam saatlerinde kat kat giyinmek, üşümekten korur. Bu şekilde sağlıklı kalmak mümkün olur. Bulutların arasındaki güneşi de düşünmelisiniz. Güneş koruyucu kullanmak, cildinize zarar vermemek açısından akıllıca bir tercih.

Eskişehir'deki hava durumu, güzel bir atmosfer sunuyor. Havanın değişikliklerine uyum sağlamak, sağlık ve kalitede artış yaratacaktır. Sakin ama keyifli günler geçirmek için uygun koşullar mevcut.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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