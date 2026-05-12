Eskişehir Hava Durumu! 12 Mayıs Salı Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün 12 Mayıs 2026 Salı. Eskişehir'de hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca hava sıcaklıkları 11 ile 22 derece arasında olacak. Gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Rüzgar batıdan saatte 24 kilometre hızla esecek. Bu hızdaki bir rüzgar, hafif yağışlı havalarda serinlik hissi yaratabilir. Kat kat giyinmek, rüzgar geçirmeyen bir mont giymek gün boyunca rahat etmenizi sağlar.

Nem oranı gündüz saatlerinde %33, akşam saatlerinde %48 civarında olacak. Bu da hava kalitesinin değişken olabileceğini gösteriyor. Alerjik bünyesi olanlar tedbirli olmalıdır. Polen mevsimi nedeniyle dikkatli olmakta fayda var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 13 Mayıs Çarşamba günü hava sıcaklıkları 11 ile 23 derece arasında olacak. Muhtemel sağanak yağışlar bekleniyor. 14 Mayıs Perşembe günü sıcaklık 5 ile 17 derece arasında değişecek. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. 15 Mayıs Cuma günü ise sıcaklık 5 ile 16 derece arasında olacak. Kısmen güneşli bir hava bekleniyor.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar seçimde faydalı olacaktır. Su geçirmeyen montlar da tercih edilebilir. Hava sıcaklıklarının düşeceğini düşünerek yanınıza bir kazak veya mont almanız önerilir.

