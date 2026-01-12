Eskişehir Hava Durumu! 12 Ocak Pazartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 12 Ocak 2026, Eskişehir'de hava soğuk. Karla karışık yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklık 1-2 derece civarında olacak. Hava karla karışık yağmurlu hale gelecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 0 dereceye düşecek. Kar yağışı bekleniyor. Gece sıcaklık -1 dereceye kadar inebilir. Hava bulutlu olacak. Rüzgar kuzeybatıdan esecek. Hızı saatte 13-19 kilometre arasında olacak. Nem oranı %81-91 arasında değişecek.

Gelecek günlerde de hava durumu soğuk olacak. 13 Ocak'ta sıcaklık -2 ile -6 derece arasında olacak. Hafif kar yağışı görülebilir. 14 Ocak'ta sıcaklık -6 dereceye kadar düşebilir. Hava kapalı kalacak. 15 Ocak'ta sıcaklık 5 dereceye yükselebilir. Hava açık olacak.

Bu soğuk hava koşullarında dikkatli olmalısınız. Dışarı çıkarken kalın giysiler giymelisiniz. Su geçirmez kıyafetler tercih edin. Başınızı ve ellerinizi koruyun. Buzlanma riski var. Yolda dikkatli hareket edin. Araç kullanıyorsanız hızınızı azaltmalısınız. Evde kalmanız gereken durumlar olabilir. Isınma sistemlerinizi kontrol edin. Su borularının donmaması için önlemler alın. Bu şekilde Eskişehir'deki hava koşullarına hazırlıklı olabilirsiniz. Güvenli bir gün geçirmeniz mümkün.