Eskişehir Hava Durumu! 12 Şubat Perşembe Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 12 Şubat 2026 Perşembe günü, Eskişehir'de hava soğuk ve yağışlı olacak. Gündüz sıcaklık 5 ile 8 derece arasında değişecek. Yer yer sağanak yağışlar görülecek. Rüzgar güneyden esecek. Hızı saatte 18 kilometre olacak. Nem oranı ise %79 civarında kalacak. Bu koşullar altında dışarı çıkarken su geçirmez giysiler tercih edin. Uygun ayakkabılar giymeniz de faydalı olacaktır. Bu, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken olacak. 13 Şubat Cuma günü sıcaklık 3 ile 10 derece arasında gerçekleşecek. Hafif yağmur bekleniyor. 14 Şubat Cumartesi günü sıcaklık 6 ile 12 derece arasında olacak. Zaman zaman yağmur ve çisenti görülecek. 15 Şubat Pazar günü hava daha sıcak olacak. Sıcaklık 4 ile 16 derece arasında değişecek. Güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek faydalı. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir.

Sonuç olarak, Eskişehir'de 12 Şubat Perşembe günü yağışlı ve soğuk bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişiklik gösterecek. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol edin. Uygun önlemler almak sağlığınızı korur.