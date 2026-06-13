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Eskişehir Hava Durumu! 13 Haziran Cumartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de hava durumu 13 Haziran 2026 Cumartesi günü 20 derece civarında olacak. Yer yer yağışlar gündüz 22 dereceye kadar sıcaklık yaratabilir. Akşam saatlerinde sıcak hava 18 dereceye düşecek. Kuzeybatıdan esecek rüzgarın hızı saatte 20 kilometreyi bulacak. Nem oranı %51 ile %72 arasında değişecek. Önümüzdeki günler için hava koşullarında değişimler bekleniyor. Bu nedenle uygun giyinmek ve hava durumunu takip etmek önemli olacak.

Eskişehir Hava Durumu! 13 Haziran Cumartesi Eskişehir hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 13 Haziran 2026 Cumartesi, Eskişehir'de hava durumu 20 derece civarında olacak. Yer yer yağışlar görülecek. Gündüz sıcaklık 22 dereceye kadar yükselebilir. Akşam saatlerinde sıcaklık 18 derece civarına düşecektir. Rüzgar kuzeybatıdan esecek. Hızı saatte 20 kilometre tahmin ediliyor. Nem oranı %51 ile %72 arasında değişecek.

Bu tür hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde yağışlar etkili olabilir. Gün boyunca sıcaklık 20 ile 22 derece arasında değişeceğinden kat kat giyinmek önemlidir. Bir yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgar hızı saatte 20 kilometreye kadar çıkabilir. Açık alanlarda dikkatli olmak gerekmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 14 Haziran Pazar günü yer yer yağışlar görülecek. 15 Haziran Pazartesi günü daha sıcak bir hava bekleniyor. 16 Haziran Salı günü ise çoğunlukla güneşli hava öngörülüyor. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek planlarınızı yaparken yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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