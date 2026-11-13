Eskişehir Hava Durumu! 13 Kasım Cuma Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir hava durumu, 13 Kasım 2026 Cuma günü dikkat çekiyor. Bugün hava, sabah saatlerinde hafif soğuk bir başlangıç yapacak. Ancak ilerleyen saatlerde sıcaklık 20 dereceye kadar yükselebilir. Özellikle öğleden sonra güneş, havayı daha da ısıtacak. Şehrin büyüleyici manzaraları altında keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Yine de bazı noktaları göz önünde bulundurmalısınız. Gün ortasında beklenmeyen kısa süreli yağışlar olabilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Ani hava koşullarına hazırlıklı olmalısınız.

Bugünkü hava durumu, Eskişehir’de genel olarak 19 - 22 derece arasında değişiyor. Akşam saatlerinde sıcaklık biraz daha düşecek. Gece saatlerinde ise hafif bir soğuk hava hissedilebilir. Gün boyunca sıcaklık dengesine dikkat etmek önemli. Kat kat giyinmekte yarar var. Eşofmanlar, hafif şallar dışarıda geçireceğiniz saatler için uygun bir koruma sağlar.

Önümüzdeki günlerde hava durumu dikkat çekici olacak. Cumartesi günü sıcaklık 21 - 24 derece arasında seyredebilecek. Yine de hava raporlarına dikkat ederek dışarı planlarınızı yapmalısınız. Pazartesi günü ise hava daha serin olabilir. Bu hafta sonu açık hava etkinlikleri planlayanların, hava koşullarını dikkate alması gerekli. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dışarıda olacaksanız, ceket almayı unutmayın.

Genel olarak Eskişehir’deki hava koşulları huzurlu bir yapıda. Yine de aniden gelişebilecek hava olaylarına karşı hazırlıklı olmalısınız. Yanınıza su almayı ihmal etmeyin. Gün boyunca adapte olmaya çalışın. Hava durumunu gözlemleyerek haftanın tadını çıkarabilirsiniz. Bu güzel günlerin keyfini sürebilirsiniz.