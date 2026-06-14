Eskişehir Hava Durumu! 14 Haziran Pazar Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 14 Haziran 2026 Pazar günü, Eskişehir'de hava durumu genellikle kısmen güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 20 - 22 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 16 - 18 derece arasında olacak. Rüzgar, kuzeybatı yönünden saatte 11 - 18 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı %60 - %70 seviyelerinde kalacak.

Önümüzdeki günlerde Eskişehir'de hava durumu daha sıcak ve güneşli olacak. 15 Haziran Pazartesi günü hava sıcaklığı 25 - 27 derece olacak. 16 Haziran Salı günü ise sıcaklık 28 - 30 dereceye çıkması bekleniyor. Bu dönemde yağışlı hava koşullarının görülme olasılığı oldukça düşük.

Sıcak havalarda dışarıda vakit geçirecek olanlar için güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Şapka takmak iyi bir tercih olacaktır. Güneş kremlerinin kullanılması da şart. Bol su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Bunun yanı sıra hafif ve açık renkli giysiler giyilmesi önerilir.

Eskişehir'de 14 Haziran Pazar günü hava durumu kısmen güneşli ve ılıman olacak. Önümüzdeki günlerde hava daha sıcak ve güneşli hale gelecek. Dışarıda vakit geçirenlerin güneşten korunmaları önemlidir. Bol su içmeleri de tavsiye edilmektedir.