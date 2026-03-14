Eskişehir Hava Durumu! 14 Mart Cumartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 14 Mart 2026 Cumartesi günü hava durumu kısmen bulutlu, sıcaklık ise 13 derece civarında seyredecek. Gün boyunca sıcaklık 13 ile 14 derece arasında değişirken, gece saatlerinde 2 ile 3 dereceye düşmesi öngörülüyor. Rüzgar, güney ve batı yönlerden hafif esecek. Açık hava etkinlikleri için uygun olan bu günlerde, ılıman hava koşulları ve düşük yağış ihtimali dikkat çekiyor.

Eskişehir Hava Durumu! 14 Mart Cumartesi Eskişehir hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 14 Mart 2026 Cumartesi. Eskişehir'de hava durumu kısmen bulutlu. Sıcaklık 13 derece civarında olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 13 ile 14 derece arasında değişecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 2 ile 3 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar hafif ve orta kuvvette esecek. Rüzgar, güney ve batı yönlerden gelecek. Yağış ihtimali oldukça düşük. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün olacağı anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? 15 Mart Pazar günü sıcaklık 13 ile 14 derece olacak. 16 Mart Pazartesi günü ise sıcaklık 10 ile 12 derece arasında seyredecek. 17 Mart Salı günü hava sıcaklığı 14 ile 15 derece civarında olacak. Bu hava koşulları mevsim normallerine yakın. Ayrıca ılıman bir hava beklentisi bulunuyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Unutmamak gerekir ki sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Rüzgar hafif ve orta kuvvette olacağından açık alanlarda uygun kıyafetler seçilmesi önerilir.

Sonuç olarak Eskişehir'de hava durumu açık hava etkinlikleri için oldukça elverişli. Önümüzdeki günlerde benzer ılıman hava koşullarının devam etmesi bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
