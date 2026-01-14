HABER

Eskişehir Hava Durumu! 14 Ocak Çarşamba Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 14 Ocak 2026 tarihinde soğuk ve bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 0 ile 2 derece arasında değişecek, hafif kar yağışı da gözlemlenecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 2 derece civarında kalacak. Gece saatlerinde 0 dereceye düşen sıcaklık ile birlikte parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Rüzgar güneybatıdan saatte 5 kilometre hızla esecek. Dışarı çıkarken kalın giyinmek ve su geçirmez ayakkabı kullanmak önem taşımaktadır.

Devrim Karadağ

Bugün, 14 Ocak 2026 Çarşamba günü, Eskişehir'de hava soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıklar 0 ile 2 derece arasında değişecek. Hafif kar yağışı da beklentiler arasında. Akşam saatlerinde sıcaklık 2 derece civarında kalacak. Hava yine bulutlu olacak. Gece saatlerinde sıcaklıklar 0 dereceye kadar düşecek. Parçalı bulutlu bir hava gözlemlenecek. Rüzgarlar güneybatıdan saatte 5 kilometre hızla esecek. Nem oranı %79 ile %88 arasında değişkenlik gösterecek.

Eskişehir'deki hava durumu, kış mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor. Soğuk ve bulutlu hava, sabah ve akşam saatlerinde hissedilen sıcaklıkları etkileyebilir. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmelidir. Su geçirmez ayakkabılar kullanmak da önemlidir. Hafif kar yağışı nedeniyle yollarda kayma riski artabilir. Araç kullanırken dikkatli olunmalı. Gerekirse kış lastikleri kullanılmalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 15 Ocak Perşembe günü sıcaklıklar 5 ile 7 derece arasında olacak. Bu gün hava daha ılıman hale gelecek. 16 Ocak Cuma günü sıcaklık 6 ile 7 derece arasında seyredecek. Hava parçalı az bulutlu olacak. 17 Ocak Cumartesi günü hafif kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar 2 ile 3 derece arasında değişecek. Bu tarihte dışarı çıkarken hava koşullarına dikkat edilmelidir. Uygun giyim tercih edilmelidir.

